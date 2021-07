Ascoli, Pulcinelli: “Lupo-Sottil coppia fantastica. Dionisi un leader”.

Massimo Pulcinelli, numero uno dell'Ascoli, ha parlato degli obiettivi dei bianconeri per la prossima stagione di Serie B, mostrandosi ottimista per il futuro.

Il patron dell' Ascoli Calcio , Massimo Pulcinelli , ha parlato al termine dell'evento di sponsorizzazione "Strategie e nuove prospettive di crescita Ascoli Calcio", queste le sue parole riportate dai canali ufficiali del club: "E’ stata una giornata importantissima, ho percepito tanta energia positiva e grande entusiasmo intorno al progetto Ascoli. ‘Vincere insieme’ è un approccio diverso al calcio, inteso come stare insieme in amicizia attraverso il calcio e fare poi business perché ci si sente parte integrante del progetto. Sponsorizzare l’ Ascoli deve essere vista come opportunità da cogliere con entusiasmo e non come una forzatura. Voglio gente motivata e questo ci permetterà, attraverso l’energia che sprigioniamo, di raggiungere risultati importanti. Quest’anno abbiamo una coppia fantastica, Lupo e Sottil , vedo il Mister sul pezzo, ambizioso e, ripartendo dai successi dell’ultima parte del campionato scorso e dai due terzi dei ragazzi che c’erano, sono convinto che faremo un’ottima stagione".

Il numero uno bianconero continua poi con un auspicio per la il prossimo campionato di Serie B: "Per me è un grandissimo lusso che ci è stato regalato dal Sindaco e dal suo team. Magari porterà bene, ma non voglio parlare di obiettivi, sono un gran sognatore, ma le due salvezze molto sacrificate degli ultimi anni mi portano a non annunciare obiettivi. Il calcio mi ha insegnato ad essere umile. Non sono qui per galleggiare e basta, per mantenere la serie, ma per vincere, spero di portare l’Ascoli in Serie A, ci vorrà qualche anno, ma questo è il mio obiettivo".