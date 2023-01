Ascoli, Proia: “Volevo fortemente venire qui. Sfida al Palermo? Sono carico…”

Prime dichiarazioni da calciatore dell'Ascoli per Federico Proia, che in sede di conferenza stampa si è presentato ai suoi nuovi tifosi. Ex L.R. Vicenza, il centrocampista classe 1996 si è anche espresso sulla prossima sfida contro il Palermo FC di Eugenio Corini, in programma allo Stadio "Del Duca" sabato 28 gennaio alle ore 14:00. Di seguito le dichiarazioni dell'ex Brescia e Spal, tra le altre.