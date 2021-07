Ascoli: positivi al Covid-19 due componenti del gruppo squadra. La nota

I due calciatori sono stati posti in isolamento domiciliare

Il Coronavirus torna a bussare in casa Ascoli .

Il club bianconero, pochi istanti fa, ha reso noto - tramite i propri canali ufficiali - che due componenti del suo gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. I due calciatori, così come da protocollo, sono stati posti in isolamento fiduciario domiciliare non partendo con il resto della squadra verso il ritiro di Cascia.