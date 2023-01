Ascoli-Palermo, Leali: “Gara decisa da episodi. Brunori? Sapevo avrebbe tirato lì”

Ascoli che esce sconfitto dalla gara del "Del Duca" contro il Palermo , valida per la 22a giornata di Serie B . Al vantaggio iniziale di Brunori ha risposto nella ripresa la rete di Forte , pochi minuti dopo però l'italo-brasiliano ha infilato nuovamente i bianconeri per la vittoria del Palermo . A cavallo tra il gol dell'ex Benevento e del vantaggio rosanero, il numero 9 dei siciliani ha fallito un calcio di rigore, intuito e parato da Nicola Leali alla sua destra. Il portiere dell' Ascoli è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match, di seguito le sue dichiarazioni:

"E'stata una partita decisa da episodi, potevamo vincerla noi, ma l’ha vinta il Palermo. Il rigore su Federico (Dionisi) che ci è stato concesso e poi tolto è un episodio molto dubbio, spero ci vengano fatti dei chiarimenti in settimana. Non abbiamo trovato equilibrio in alcuni momenti e quindi abbiamo concesso spazi all’avversario che ci ha punito, non accorciavamo bene sugli attaccanti come Tutino e Brunori. In occasione del rigore speravo che sarebbe stato un episodio che ci avrebbe aiutato perché in quel momento la partita ce l’avevamo in mano. In settimana avevo studiato Brunori e sapevo che avrebbe potuto tirare lì"