Ascoli-Palermo, la carica dei tifosi bianconeri: “Coi rosanero per tornare a vincere”

L'Ascoli farà il proprio esordio casalingo del 2023 proprio contro la formazione siciliana. Un girone di ritorno ed un inizio anno che si sono dimostrati zoppicanti, con un solo punto conquistato nelle due trasferte contro Ternana e Spal. Contro i rosanero "il Picchio" vuole ritrovare i tre punti. Un bottino che in casa manca dal 24 ottobre scorso, in occasione del 2-1 contro il Cagliari e vittoria che l'Ascoli ha ottenuto una sola volta nelle ultime dieci gare, in occasione della sfida esterna contro il Cosenza per 3-1.