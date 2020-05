Ascoli, ora è ufficiale: Guillermo Abascal è il nuovo allenatore. Il comunicato del club

Guillermo Abascal è il nuovo allenatore dell’Ascoli.

Lo scorso 16 aprile, il club marchigiano ha deciso di risolvere il contratto con Roberto Stellone, approdato sulla panchina bianconera lo scorso febbraio in seguito alla scelta da parte della società di esonerare Paolo Zanetti. Una scelta dettata anche e soprattutto dall’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus, che sta causando più di un problema economico alle società calcistiche. L’ufficialità è arrivata stamattina dopo che ieri la società aveva annunciato la risoluzione dell’ex tecnico del Palermo.

Abascal, che aveva guidato l’Ascoli ad interim nella vittoria per 3-0 contro il Livorno prima di lasciare il testimone proprio a Stellone, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 2022: il rinnovo biennale, però, è legato alla salvezza da raggiungere nel corso di questa stagione. Lo staff dell’allenatore nativo di Siviglia, sarà composto da Andrea Iuliano (collaboratore tecnico), Carlos Villamorena (preparatore atletico), Alfredo Geraci (preparatore dei portieri) e un vice che arriverà direttamente dalla Spagna in settimana.

Di seguito, il comunicato diramato sul sito ufficiale dell’Ascoli.

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver affidato la panchina della prima squadra a Guillermo Abascal, che con la Primavera bianconera ha vinto il campionato nella stagione 2019/20, ottenendo la promozione in Primavera 1.

L’allenatore spagnolo, che aveva portato alla vittoria la prima squadra dell’Ascoli nella trasferta di Livorno dello scorso 1° febbraio, guiderà i bianconeri per le prossime due stagioni, oltre naturalmente a quella in corso. Il Club bianconero manifesta così la fiducia e la grande stima nei confronti del tecnico andaluso, al quale augura le migliori fortune e i maggiori successi sportivi sulla panchina bianconera”.