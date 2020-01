Ascoli, nodo panchina: in pole l’ex tecnico del Palermo Roberto Stellone

Giorni di attesa in casa Ascoli.

Nuovo ribaltone per il club marchigiano che, proprio nella giornata di ieri, ha comunicato l’esonero del tecnico Paolo Zanetti. L’avvio di stagione poco convincente della squadra bianconera, attualmente al 12° posto in classifica, avrebbe convinto la dirigenza a sollevare dal proprio incarico l’allenatore originario di Valdagno affidando momentaneamente le redini della squadra al tecnico della Primavera Abascal.

Diversi i nomi circolati in queste ore per l’erede di Paolo Zanetti, tre su tutti quelli degli ex Alfredo Aglietti e Bepi Pillon e infine quello dell’ex Bari e Frosinone, Roberto Stellone. In particolare l’ex Palermo risulterebbe in pole sugli altri due. La decisione del club marchigiano, secondo quanto riportato “Gianluca Di Marzio”, arriverà comunque nei prossimi giorni. Decisiva infatti sarà la prossima sfida contro il Livorno che coinciderà inoltre con l’ultima settimana di calciomercato.