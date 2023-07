Ascoli, il ds Valentini: “Viali il miglior allenatore. Dobbiamo ringiovanire la rosa”

"Il mio compito è quello di ringiovanire la squadra e non si fa in poco tempo, ma attraverso un processo costante e continuo", ha esordito così il direttore sportivo dell' Ascoli Marco Valentini in occasione della presentazione del neo tecnico William Viali. " Il mercato attuale sarà definitivo da questo punto di vista. Finora sono state fatte 30 uscite per circa un milione di euro, come chiesto dalla società. Le vendite che ho fatte sono figlie della stretta di mano fatta col patron e concordate con tutti calciatori che avevano chiesto di essere ceduti. Così opereremo da qui in avanti perché il mondo del calcio sta cambiando e o preveniamo i cambiamenti o restiamo indietro e moriamo”.

Su Viali: "Si tratta di una scelta figlia di questo modo di operare, riteniamo che sia il miglior allenatore per l’Ascoli. Lo avevamo trattato anche lo scorso anno e mi assumo la responsabilità di non averlo preso, dopo l’addio di Sottil non eravamo pronti per scegliere un altro tecnico e la percentuale di errore in casi simili è più alta. Non abbiamo intenzione di stravolgere la rosa, ma qualcuno andrà via perché dobbiamo ringiovanire e per l’inizio del ritiro vorrei mettere a disposizione 4 o 5 giovani che abbiamo seguito come Masini, il cui arrivo è praticamente definito".