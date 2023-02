Ascoli, il ds Valentini: “A Cittadella toccato il fondo. Scelto Breda per un motivo”

Valentini ha poi aggiunto: "Pillon? Sono le narrazioni giornalistiche quando si cambia un tecnico che noi non avevamo scelto prima della gara con il Cittadella. Ho contattato altri 2/3 allenatori insieme a Breda e poi sono state fatte le valutazioni in relazione al gruppo ed alle esigenze del momento. Pillon è stato contattato, c'è stata una chiacchierata come con altri due allenatori. Dopo il colloquio con mister Breda l'ho richiamato la mattina seguente dicendogli di prendere la strada per Ascoli. Quando parlo di emoraggia mi riferisco ai risultati, con un solo punto nelle ultime cinque partite. Bisognava fermarla. A Cittadella ribadisco che è stato toccato il fondo. Con grande umiltà, silenzio e lavoro occorre ripartire e fare risultati, le chiacchiere stanno a zero. Credo che questa squadra abbia dei valori importanti, in tutti i reparti. Sidibe? Lo avevo trattato anche la scorsa estate, c'è un'ottima sinergia con l'Atalanta testimoniata dall'operazione relativa a Giovane. Non occupava un posto in lista over, c'è stato la possibilità di prenderlo, ha fatto benissimo con la Primavera orobica segnando tanti gol e l'abbiamo inserito anche nell'ottica del ringiovanimento della squadra".