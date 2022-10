Ascoli, Guarna: “Ci davano per morti, abbiamo battuto Bari e Cagliari”

“Abbiamo una difesa che lavora tantissimo, da dietro cerco di dare punti di riferimento. Molte volte Simic e Quaranta si ritrovano terzini, abbiamo trovato una gran compattezza ma dipende dal fatto che stiamo mettendo tutto in campo. E’ stata tosta contro una squadra veramente forte, abbiamo resistito, gli episodi ci hanno aiutato e siamo felici . Sul gol è stato un mio errore, volevo aiutare la squadra, sono quelle situazioni dove per fare qualcosa in più si commettono errori. Ma ero già pronto con la testa a rigiocare. Dispiace per la sofferenza della squadra e dei tifosi, ma è andata bene e sono felice così”, le sue parole.

“Abbiamo battuto Bari e Cagliari, ci davano per morti. Continuassero pure. Ci siamo compattati come gruppo e spirito. C’è grande spirito, voglia di fare bene, lottare, soffrire e gioire con il nostro pubblico. Tornare a vincere in casa era importante per tutti. Concorrenza con Baumann? Come sempre, mi sono allenato, questa piazza poi per me è diverso, ho sempre cercato di aiutare la squadra. In questa città il sentimento che ci metto è diverso, ho lavorato in silenzio cercando di farmi trovare pronto per dare una mano alla squadra”, ha concluso Guarna.