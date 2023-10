Ascoli, Gnahoré: “Obiettivo playoff? Prima la salvezza, in B aumenta imprevedibilità”

"Non siamo partiti benissimo, ma quando cambiano tante cose, e noi ne avevamo cambiate molte, a partire dai giocatori fino ad arrivare al mister, un periodo di adattamento è normale e fisiologico. Siamo però in crescita, questo è evidente, abbiamo collezionato dei punti preziosi per il morale, che sono sicuro ci aiuteranno adesso nel continuare in questo percorso. Viali? Il mister è una persona per bene, che ci fa lavorare con serenità, dovevamo solo capire le sue idee di gioco, ma, come dicevo, ci stiamo riuscendo sempre di più. Anche personalmente mi trovo molto bene con quello che chiede, a centrocampo avevo già giocato in tutti i ruoli e per come giochiamo adesso riesco a esprimermi bene".

"Allenatore e direttore sportivo cambiati rispetto all'anno scorso? Le situazioni societarie non ci riguardano, non siamo noi a dover prendere queste decisioni, noi dobbiamo solo pensare al campo e a fare punti, evitando di perderne come a esempio è accaduto con la Samp, dove abbiamo buttato via 2 punti. Potevamo vincere, ma quando non chiudi la partita in Serie B succede questo, rischi e magari subisci. Capiamo però i nostri errori, e provvediamo a correggerli. Serie B livellata verso l'alto? È vero, ogni anno la B aumenta il tasso di imprevedibilità e difficoltà, e anche chi parte a rilento non va sottovalutato, perché i momenti di flessione in una stagione capitano sempre, ma non sempre nello stesso momento di altre squadre: credo che fino alla fine ce la giocheremo tutte. Però noi dobbiamo pensare solamente a noi stessi, dobbiamo crescere ancora e fare quanti più punti possibile per stare nella parte alta della classifica. Obiettivo playoff? Diciamo che l'obiettivo primario è la salvezza, e ora è per altro presto per parlare di un futuro ancora troppo lontano. Pensiamo solo a far bene di gara in gara, poi faremo le valutazioni del caso".