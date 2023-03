Ascoli, Falzerano: “Bari big di Serie B, siamo carichi. Mio ruolo con Breda…”

Le dichiarazioni del centrocampista dell'Ascoli, Fanzerano, in vista del Bari

Nel corso della conferenza stampa effettuata oggi al Picchio Village, il centrocampista offensivo, Marcello Falzerano, ha analizzato il successo del "Braglia" contro il Modena di Attilio Tesser. L'ex Venezia e Perugia si è anche espresso sulla prossima sfida di Serie B, che vedrà l'Ascoli ospitare il Bari di Michele Mignani, terzo in classifica, col secondo miglior attacco del campionato e una delle migliori difese del torneo cadetto. Di seguito le dichiarazioni del calciatore classe 1991.

IL SUCCESSO SUL MODENA - "Quella di Modena è stata una prestazione importante, così come il risultato, sappiamo che dobbiamo crescere e non commettere l’errore di sentirci appagati e soddisfatti di qualcosa; al contrario, dobbiamo lavorare ogni giorno per migliorarci sempre più. Siamo consapevoli della forza del Bari, stiamo studiando i punti di forza e di debolezza dell’avversario, senza mai dimenticare le nostre qualità e le caratteristiche che dovremo mettere in campo, sappiamo che sarà battaglia, ma il nostro pubblico ci darà certamente una grande mano. Di partita in partita analizziamo col Mister la prestazione fornita, cercando di migliorarci giorno per giorno, questo è quello che vogliamo fare domenica col Bari: aggiungere un tassello in più".

BREDA ED IL RUOLO DI TREQUARTISTA -“E’ vero, non l’ho ricoperto molto in carriera, ma è un ruolo che mi piace, lo interpreto con prerogative diverse dal classico trequartista perché ho caratteristiche più da mezzala e da centrocampista, ma cerco di mettermi a disposizione del gruppo facendo tutto il possibile. Col Mister mi trovo bene, mi sta dando molta fiducia, mi chiede di dare una mano in fase difensiva e, quando c’è la possibilità di attaccare, mi chiede di fare alcune giocate che proviamo in allenamento”.

LA RICERCA DEL GOL IN CAMPIONATO -"Certo che mi chiedo quando sarà il primo gol in campionato, ci penso, ma non troppo. Fino a un paio di settimane fa, quando eravamo in un momento abbastanza difficile, mi premeva più mettere punti in classifica e raggiungere qualche risultato positivo, ora che siamo più tranquilli spero che questa gioia personale arrivi prima possibile".

IN VISTA DEL BARI - "C’è curiosità nel vederci all’opera contro una squadra delle zone alte della classifica, soprattutto per il momento che stiamo vivendo. Una cosa certa è che siamo molto carichi".