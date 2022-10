Ascoli, Falasco: “A Benevento commesso un errore. Assist per Eric? Pagherà una cena”

Inizio di stagione altalenante per l'Ascoli che dopo aver maturato allo stadio "Vigorito" un pareggio contro il Benevento del neo tecnico Fabio Cannavaro è in cerca di una vittoria che potrebbe rilanciare la formazione campana nel prosieguo della stagione di Serie B 2022-2023. Attraverso i canali di riferimento della società marchigiana l'esterno basso di sinistra della formazione guidata da Cristian Bucchi , Nicola Falasco, è tornato a parlare della sfida contro le streghe. Di seguito le dichiarazioni del calciatore classe 1993 nel giorno del su ventinovesimo compleanno.

"L’unico errore commesso a Benevento è stato quello di non aver fatto il secondo gol, ma siamo stati bravi perché siamo rimasti in partita anche dopo il pari avversario. Ci prendiamo questo punto. Si respira un’aria veramente bella, sono contento soprattutto per l’atteggiamento che abbiamo ritrovato, è quello serve a questa squadra”