Ascoli, ecco Gondo: “Penso a dare il massimo. Preferisco fare piuttosto che dire”

Parola a Cedric Gondo . L'ormai ex Salernitana arriva all' Ascoli per rinforzare il reparto offensivo della formazione allenata da Stefano Bucchi. In una breve intervista prima di allenarsi con la squadra, l'attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni legate all'inizio della prossima stagione agonistica. Obiettivi e motivazioni quelle elencate da Gondo , che ha sottolineato in maniera chiara la volontà da parte sua di firmare per i bianconeri per dimostrare il suo reale valore. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Sono contento di iniziare questa avventura in una città molto carina, bella, tutti mi hanno accolto bene. Da un po’ di tempo avevo avuto contatti con l’Ascoli, che aveva un forte interesse nei miei confronti, è quello che conta per un giocatore. Mi sono sempre allenato con la Cremonese, non ho disputato le amichevoli, ma mi sento pronto; conoscevo già De Paoli, con cui ho giocato due o tre mesi a Rieti e poi Dionisi, che a Rieti è conosciuto. Ho avuto l’occasione di stringergli la mano poco fa. Per forza devo essere pronto per la prima di campionato, non c’è tempo da perdere. Il destino fa cose strane, sono contento che domenica giochiamo contro la Ternana, in cui ho giocato all’inizio della mia carriera, ma ora penso a dare il massimo qui all’Ascoli. Avendo un figlio, nel tempo libero sto dietro a lui; poi sono un appassionato di basket e dei Manga, ma in generale mi piace stare tranquillo. Ho iniziato a giocare a basket, mia madre ha visto la mia altezza perciò mi ha ‘buttato’ subito nel basket, ma tutti i miei amici giocavano a calcio e quindi mi sono dovuto convertire. Gli obiettivi personali li ho, ma preferisco fare piuttosto che dire, darò il massimo per questa maglia, come faccio sempre. Sarà un campionato duro, come quello passato, ma penso che se lavori e credi nella tua strada, qualcosa può succedere. Sì, questa sera sarò allo store per incontrare i tifosi, sono contento a ansioso allo stesso tempo”.