Ascoli, Di Tacchio: “Classifica bugiarda. Palermo? Testa alta, noi poco furbi”

"Tutta la squadra ha lavorato molto bene, peccato per quell'episodio negativo alla fine". Lo ha detto Francesco Di Tacchio , intervenuto in mixed zone al termine del match andato in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Del Duca". Una vittoria, quella conquistata dal Palermo ai danni della squadra di William Viali , ottenuta grazie alla rete messa a segno poco prima del triplice fischio da Leonardo Mancuso .

"La prestazione è stata più che buona, bisogna continuare così e lavorare. Poi col tempo crescerà l'intesa, ma usciamo a testa alta. Sono sicuro che con queste prestazioni arriveranno anche i risultati. Con Ghahoré mi trovo bene, io ho bisogno di mettere minuti nelle gambe, era da tanto che non giocavo una partita ufficiale. Sono contento, dispiace solo per il risultato. Dobbiamo provare a fare subito punti - ha proseguito il centrocampista dell'Ascoli -. Oggi è mancata un pizzico di furbizia nel finale, cresceremo anche su questo. Siamo arrivati molte volte al tiro, abbiamo avuto occasioni sia nel primo, sia nel secondo tempo. Il cambio? Lettura giusta del mister, non giocavo dall'ultima partita dello scorso campionato. Abbiamo una rosa valida, chiunque gioca dà il suo contributo. Posso portare la mia esperienza anche con i giovani, aiutarli. Non è periodo negativo, siamo all'inizio del campionato. La classifica è bugiarda, ci sono girati contro gli episodi. la squadra è sempre stata in partita. Siamo consapevoli di essere un'ottima squadra".