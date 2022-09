Ascoli-Cittadella, Gorini alla vigilia: “Stadio caldo, ma non temiamo nessuno”

“Contro il Venezia meritavamo di vincere, la squadra ha giocato bene e in settimana abbiamo lavorato sulla concentrazione e sull’essere cinici per chiudere presto le partite e non lasciarle in bilico. Dobbiamo crescere sotto tanti punti di vista, uno è la concentrazione perché subiamo troppi gol, dobbiamo migliorare in difesa anche se è un lavoro che deve fare tutta la squadra. Ascoli? Sta vivendo un momento di grande esaltazione, andremo in uno stadio caldo, ma non temiamo nessuno. Sono forti e conosciamo le difficoltà della gara, ma interpreteremo al meglio la squadra cercando di far valere al massimo le nostre doti e la nostra identità. Magrassi? È fisico ed è bravo ad attaccare gli spazi, la differenza con Tavernelli è solo a livello di struttura. È in buone condizioni, ha grande voglia e questo mi gratifica, ma deve inserirsi ancora nei nostri meccanismi e ha bisogno di tempo ma è intelligente e presto sarà pronto. Il nostro gruppo poi favorisce l’inserimento di nuovi componenti”.