Ascoli, Castori: “Bisogna incendiare la piazza e salvarci. Metteremo fuoco in campo”

“Ringrazio la società che mi ha chiamato e riportato in un luogo in cui avverto sempre grande emozione, questo mi darà una forte motivazione per non deludere. Il mio è un calcio propositivo in avanti, fatto di aggressività e velocità di esecuzione, la squadra si adatta alle richieste dell’allenatore, ci lavoreremo e abbiamo 15 giorni di tempo per modificare l’aspetto mentale e di campo. Del contratto non m’importa, sono qui per l’affetto e l’amore che ho per questa piazza, quest’anno avevo bisogno di passione, affetto e calore, aspetti importanti per un passionale come me. Poi è chiaro che ci sono clausole, ma lasciano il tempo che trovano. Se stiamo bene si può continuare insieme altrimenti ci separiamo. Ora dobbiamo pensare a salvarci, non a mettere l’asticella ai play off che sono lontani”.