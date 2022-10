Ascoli-Cagliari, Liverani: “La Serie B riserva tante sorprese. Perso per due episodi”

"Abbiamo perso per due episodi, non abbiamo subito nulla. La squadra è stata protagonista di un’ottima gara giocando 90 minuti, basta guardare i dati. Come prestazione non c’è da parlare più di tanto. Ci è mancato forse l’ultimo passaggio e non abbiamo trovato la via del gol, ma ai miei ragazzi non posso rimproverare nulla. Loro giocavano in 10 negli ultimi 20 metri, tatticamente erano molto coperti. Abbiamo fatto fatica a trovare gli spazi nella loro metà campo. Siamo stati puniti da due infortuni nostri. Abbiamo giocatori forti ma va dimostrato, dobbiamo lavorare e di certo trovare delle soluzioni dopo una sconfitta. Stasera poteva essere un primo bivio per noi ma la Serie B riserve tante sorprese e c’è tutto il tempo per recuperare"