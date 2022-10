Ascoli-Cagliari 2-1: Dionisi e Pedro Mendes inguaiano Liverani. Vince ancora Bucchi

Dopo sconfitto il Bari nella scorsa giornata di Serie B, l'Ascoli batte anche il Cagliari dell'ex Palermo Fabio Liverani e si propone concretamente in zona playoff. Vantaggio firmato da Dionisi su rigore, raddoppio di Pedro Mendes, gol degli ospiti di Leonardo Pavoletti. Per i rossoblù è il quarto ko in campionato.