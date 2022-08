Ascoli, Bucchi: “SPAL formazione temibile, servirà equilibrio. Mercato aperto…”

Dopo la convincente vittoria casalinga contro la Ternana , l' Ascoli prepara la sfida contro la SPAL valida per la seconda giornata di Serie B . Alla vigilia del match, in programma domani 20 agosto alle 20:45, il tecnico bianconero Cristian Bucchi è intervenuto in conferenza stampa. Tra i temi affrontati quello dell'avversario, considerato di qualità per la categoria, oltre a qualche consueto indizio di formazione. Di seguito le dichiarazioni del mister:

"L'entusiasmo che c'è intorno alla squadra deve essere positivo, non deve essere per noi un freno, specie ora che affronteremo una squadra forte, molto aggressiva e che crea, anche in modo organizzato: per noi sarà difficile, ma lo sarà anche per loro, perché voglio vedere una squadra gagliarda. Ma con equilibrio tattico, quello che un pochino era venuto meno con la Ternana: cambiando però molto, dalla passata stagione, ci sta, e alla fine anche la condizione fisica non è ottimale, come è normale in questo periodo dell'anno. La SPAL, come ho detto prima, è una squadra molto forte, hanno costruito una squadra molto importante, il mercato ha rinforzato l'organico. Per altro fuori casa fa anche meglio che al "Mazza". È una formazione temibile, che ha qualità, ma le abbiamo anche noi e non dobbiamo rinunciarci, dobbiamo dimostrare nell'arco dei 90' di esser meglio dell'avversario. Recuperi di Salvi e Dionisi? È questo un aspetto importante, ma domani abbiamo ancora un'ultima seduta, voglio quindi vedere prima come stanno i ragazzi. In settimana hanno lavorato tutti bene, ma la formazione la deciderò domattina. Lavorare a mercato aperto? È il problema di tutte le squadre e di tutti gli allenatori, quest'anno soprattutto che il campionato è iniziato prima rispetto al passato: ma ci siamo dentro, pensiamo solo a lavorare con continuità e con un gruppo che si riesce a cimentare bene".