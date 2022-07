Ascoli, Bucchi: “Doppio turno in casa? Particolare. Sarà una bella B, i tifosi…”

Parola ad Cristian Bucchi . Dopo l'ottimo percorso svolto con la Triestina in Lega Pro , l'ex coach del Sassuolo è pronto a ripartire dalla panchina dell' Ascoli . I marchigiani puntano ad un piazzamento che garantisca loro la partecipazione ai playoff di Serie B , proprio come l'annata passata. Nel corso del comunicato rilasciato sul sito ufficiale del club bianconero, il tecnico ex Benevento ha espresso le sue sensazioni in vista della prossima stagione, soffermandosi sul calendario appena sorteggiato. Di seguito, le sue dichiarazioni:

“Iniziare con un doppio turno in casa è senz’altro una particolarità, che ci deve spingere a partire forte per sfruttare al meglio il fattore casalingo e la spinta del nostro pubblico. Nelle prime sei giornate avremo quattro incontri al Del Duca e, quindi, vogliamo che i tifosi ci diano una grande spinta, abbiamo bisogno di energia e di supporto spassionato. Invito i tifosi ad abbonarsi e a sostenerci fin da subito come hanno mostrato in occasione dell’amichevole di Amatrice. Faccio fatica a distinguere fra club neo promossi e non perché sono tante le squadre dal grande blasone; sarà una Serie B bellissima, ci sono tante squadre forti e piazze importanti, sarà un campionato duro per tutti, anche per gli avversari. Ottobre e dicembre sono i due mesi col maggior numero di partite e, quindi, bisogna essere bravi ad arrivarci con un certo carico di entusiasmo, che solo i risultati sanno dare, e gestendo al meglio le risorse fisiche e mentali”.