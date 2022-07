Ascoli, Bucchi: “Faccio fatica a considerare piazze così importanti come neopromosse”

“Iniziare con un doppio turno in casa è senz’altro una particolarità, che ci deve spingere a partire forte per sfruttare al meglio il fattore casalingo e la spinta del nostro pubblico. Nelle prime sei giornate avremo quattro incontri al Del Duca e, quindi, vogliamo che i tifosi ci diano una grande spinta, abbiamo bisogno di energia e di supporto spassionato. Invito i tifosi ad abbonarsi e a sostenerci fin da subito come hanno mostrato in occasione dell’amichevole di Amatrice. Faccio fatica a distinguere fra club neo promossi e non perché sono tante le squadre dal grande blasone. Sarà una Serie B bellissima, ci sono tante squadre forti e piazze importanti, sarà un campionato duro per tutti, anche per gli avversari. Ottobre e dicembre sono i due mesi col maggior numero di partite e, quindi, bisogna essere bravi ad arrivarci con un certo carico di entusiasmo, che solo i risultati sanno dare, e gestendo al meglio le risorse fisiche e mentali”.