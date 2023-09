Ascoli, Bellusci: “Gara gagliarda, meritavamo più del Palermo. Quel gol…”

"Abbiamo fatto una prestazione gagliarda, è difficile commentare il risultato, purtroppo è pieno di variabili e di eventi, che sfortunatamente ci stanno girando contro. A Bolzano il terzo gol nasce da un mio errore, ma gli altri da due cross laterali". Lo ha detto Giuseppe Bellusci, intervenuto in mixed zone al termine della sfida contro il Palermo, decisa dalla rete messa a segno in extremis da Leonardo Mancuso. "Possiamo lavorare meglio, ma sono convinto che ribalteremo la situazione. La strada tracciata dall'allenatore e dalla società è chiara, tutto il gruppo squadra è dietro questa linea tracciata. Dobbiamo continuare con questa adrenalina, con questo senso di appartenenza e questa voglia di dominare le partite anche se l'avversario sulla carta è forte come il Palermo, candidato a vincere il campionato. L'abbiamo giocata alla pari", ha proseguito il difensore dell' Ascoli .

"Se una delle due meritava il bottino pieno forse era l'Ascoli, altrimenti il pareggio sarebbe stato il risultato giusto. Ma non bisogna andare dietro al risultato. Se c'ero io su Mancuso? No, noi marchiamo a zona, non a uomo. Dovevamo evitare la spizzata in anticipo davanti al primo palo, purtroppo non siamo riusciti, è capitato al 92' e abbiamo preso gol. Era una pretesa dell'allenatore Dovevamo lavorare meglio con l'uomo in anticipo con la traiettoria. Ma non diamo colpe a nessuno. Io quasi in gol? Non ci voleva un mio gol, ma una prestazione gagliarda che c'è stata. Ero convinto di portare a casa un buon risultato, ma si è infranta questa gioia. I tifosi sono intelligenti e preparati a livello tattico, hanno visto che la squadra ha fatto una buona gara e siamo usciti tra gli applausi. Dobbiamo continuare così e i risultati arriveranno, servono i punti. Magari dobbiamo sporcare più la gara o essere meno belli", ha concluso l'ex Palermo.