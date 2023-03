Ascoli-Bari, Simic: “Non meritavamo di perdere, a Cagliari sarà diverso”

Dopo quattro risultati utili consecutivi, l' Ascoli cade in casa contro il Bari nella ventottesima giornata di Serie B. Decisiva la rete di Cheddira per i biancorossi, adesso terzi in classifica in solitaria. Percorso positivo per i marchigiani finora, a ridosso della zona playoff al momento. Il difensore bianconero Lorenco Simic è tornato a parlare del match del "Del Duca", proiettandosi anche al prossimo contro il Cagliari . Di seguito le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

"Penso che non meritavamo di perdere, abbiamo giocato un’ottima gara, sappiamo che c’è da migliorare, abbiamo analizzato gli episodi per prepararci al meglio al prossimo impegno. In difesa non abbiamo concesso nulla, abbiamo giocato una partita perfetta contro attaccanti importanti per la B, sono fiducioso per le prossime gare. In questo gruppo c’è una forza incredibile, abbiamo giocatori importanti e dobbiamo fare qualcosa in più, ci siamo parlati e sappiamo cosa dobbiamo migliorare e stiamo lavorando per questo. Conosciamo la forza del Cagliari, andremo lì con umiltà e con la fiducia di poter fare qualcosa di importante, in B tutte le partite sono difficili, conosciamo la nostra forza e andiamo a Cagliari per giocare una grande partita. Siamo arrabbiati per come è andata a finire col Bari, non meritavamo perdere, la rabbia accumulata deve spingerci ad andare a Cagliari a testa alta per disputare una grande partita"