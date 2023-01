Wolverhampton-Liverpool, probabili formazioni: Klopp sfida Lopetegui in FA Cup

Momento profondamente negativo per la compagine di Jurgen Klopp, sconfitta in settimana dal Brighton di De Zerbi per 3-0 nella 20a giornata di Premier League e ormai fuori dalla corsa per il titolo di campione. Nono posto per i Reds, lontani ben dieci punti dalla zona Champions League e addirittura diciannove dall'Arsenal capolista. La FA Cup è sicuramente uno degli obiettivi di stagione del Liverpool, visto l'andamento in campionato. Nella gara di "andata" ad Anfield, i Reds non sono riusciti a imporsi nonostante la rimonta del gol di Guedes con le marcature di Nunez e Salah.