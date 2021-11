VIDEO Enna-Don Carlo Misilmeri, golazo di Lucera: l’ex Palermo segna da centrocampo

Un gol pazzesco quello realizzato da Raimondo Lucera nella vittoria esterna conquistata dalla Don Carlo Misilmeri. Il calciatore in forza proprio alla compagine biancorossa ed ex Palermo ha messo a segno una rete davvero di pregevole fattura nel...

Un gol pazzesco quello realizzato da Raimondo Lucera nella vittoria esterna conquistata dalla Don Carlo Misilmeri. Il calciatore in forza proprio alla compagine biancorossa ed ex Palermo ha messo a segno una rete davvero di pregevole fattura nel match vinto in quel di Enna. Il classe '00 ha segnato un gol davvero pazzesco: ha recuperato palla e dalla propria metà campo ha calciato verso la porta con la sfera che si è insaccata alle spalle dell'estremo difensore di casa dopo una traiettoria davvero pazzesca. Gol fondamentale per la compagine guidata da mister Utro che ha conquistato una fondamentale vittoria (1-2) e si è portata in zona playoff.