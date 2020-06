Vasco da Gama, sono 19 i giocatori positivi al Covid: nella lista anche Castan e un ex Inter

L’emergenza Coronavirus, frena ancora il mondo dello sport.

L’allarme Coronavirus continua a tenere banco in Italia, con la Nazione ormai in piena Fase 2, pronta a lentamente a ripartire dopo complicati mesi di stop. Anche la Serie A, dal 20 giugno, potrà tornare in campo per completare la stagione 2019/20 dopo il via libera del Governo. Primi passi verso una normalità che in altri Paesi, appare invece ben più lontana. E’ il caso del Brasile ancora in guerra contro il Coronavirus, con numeri ancora tutt’altro che incoraggianti. Difficile dunque immagine quando e se il campionato potrà realmente riprendere. A testimoniarlo sono i risultati dei tamponi effettuati a tutti i tesserati del Vasco da Gama, che hanno evidenziato ben 19 casi di positività: tra questi anche l’ex difensore della Roma, Leandro Castan, e l’ex centrocampista dell’Inter, Fredy Guarin.

“Questo prova che ci stiamo muovendo nella giusta direzione – si legge in una nota diffusa dal club – identificando i contagi nel modo più tempestivo. Questo ci permette di arrestare la diffusione del virus”.