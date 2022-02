Ucraina, campionato sospeso dopo l’invasione russa: De Zerbi bloccato a Kiev

L'Ucraina ha sospeso ufficialmente il campionato dopo i bombardamenti russi. Nella notte il presidente Putin ha ordinato l'attacco

La Premier League ucraina sarebbe ripartita proprio domani, venerdì 25 febbraio, con l'anticipo della prima giornata del girone di ritorno tra Minaj e Zorya. Tuttavia, nelle ultime ore è cambiato tutto. Anche per il mondo del calcio e per Roberto De Zerbi. Secondo quanto riportato dal "Corriere della Sera", il tecnico dello Shakhtar ed i suoi collaboratori (tutti italiani) sono attualmente bloccati a Kiev in un hotel nel quale alloggiano con la squadra. Al momento, infatti, muoversi è difficoltoso. Ma sperano di tornare in Italia al più presto. "Si spera che la situazione possa cambiare in giornata, passando magari dalla Polonia: per il momento i cinque bresciani sono ancora a Kiev, in contatto con le famiglie", si legge.