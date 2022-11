Tuttocuoio, Tavano diventa allenatore. Silvio Baldini: “Saprà farsi valere”

Tavano, infatti, allenerà il Tuttocuoio , club che milita in Eccellenza , dopo l'esonero dell'allenatore Fabrizio Tazzioli . "Francesco è un ragazzo straordinario, molto riservato e timido. Ha un grande cuore. E’ timido esternamente, ma internamente è un bravissimo ragazzo - ha dichiarato Silvio Baldini , intervistato ai microfoni di SerieD24. com -. Chi non lo conosce può dare l’impressione di uno che vuole stare sulle sue, ma non è così. Mi è rimasto nel cuore, e gli auguro tutto il bene di questo mondo".

"Sicuramente si saprà far valere come allenatore perché è innamorato del calcio. Il suo mondo è questo. Il ruolo dell’allenatore? Ognuno è libero di fare ciò che crede. Non è che per farlo ognuno deve avere delle caratteristiche. Tutti possono provare a farlo. Sicuramente andrò a trovarlo per salutarlo e per vedere anche il suo nuovo Tuttocuoio", ha concluso il tecnico ex Palermo, che ha allenato lo stesso Tavano nel corso della sua carriera.