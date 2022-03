Turchia, un capitano rifiuta maglia contro la guerra in Ucraina: “Troppa ipocrisia”

Demir, difensore turco, spiega il motivo della sua scelta di non indossare nel pre-partita la maglia "no alla guerra in Ucraina"

Aykut Demir, capitano dell'Erzurumspor in seconda divisione turca, si è rifiutato di indossare la maglia che recita "no war" in riferimento alla guerra in Ucraina, invasa dalle truppe russe.

Le motivazioni del difensore classe 1988 sarebbero le seguenti: "Nel mondo ci sono sempre state tante guerre, da sempre. Migliaia di persone innocenti muoiono ogni giorno in Medio Oriente ma a nessuno importa. La gente si interessa solo quando viene toccata l'Europa. Ovvio che sono triste per la guerra ma non indosso la maglietta perché si riferisce esclusivamente in quella che sta avvenendo in Ucraina".