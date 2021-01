Tottenham, Mourinho difende Lampard: “Frank non è solo un collega, il calcio è diventato brutale. Esonero? Rispondo così”

Jose Mourinho difende l’ormai ex allenatore del Chelsea Frank Lampard.

Lo Special One è intervenuto al termine della sfida di FA Cup tra il suo Tottenham e il Wycombe Wanderers. Il tecnico portoghese ha voluto spendere due parole in merito all’esonero dell’ex centrocampista britannico dalla compagine blues. L’avvicendamento sulla panchina dei londinesi tra quest’ultimo e Thomas Tuchel ha infatti colpito nel profondo l’ex allenatore di Inter e Real Madrid, che ha spiegato e chiarito il suo immenso disappunto in merito a tale decisione presa da quella che, qualche anno fa, era la sua dirigenza. Ecco le sue parole: “Ogni volta che un ‘collega’ perde il lavoro sono triste, ma Frank non è solo un ‘collega’. È una persona importante nella mia vita e mi dispiace che sia stato licenziato. E ‘la brutalità del calcio, soprattutto del calcio moderno. Quindi, quando diventi allenatore sai già che prima o poi verrai licenziato”.

