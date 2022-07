Toronto, esordio rinviato per insigne: l’ex Napoli out per infortunio

Inizia in salita l'avventura di Lorenzo Insigne a Toronto. Dopo aver saltato le prime due partite contro Columbus e Seattle, l'ex Napoli rimarrà ai box per due settimane a causa di un risentimento muscolare rimediato al polpaccio. Il calciatore, fa sapere il club tramite una nota ufficiale, non potrà fare il suo e sordio con il Toronto prima del 23 luglio .

“Lorenzo insigne non sarà pronto per esordire con il Toronto FC questo fine settimana (9 luglio) come previsto, perché deve ancora affrontare l’infortunio al polpaccio causato dalla nazionale il mese scorso. La nuova data obiettivo per il suo debutto è ora il 23 luglio contro Charlotte al BMO Field“.