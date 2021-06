Tevez lascia il Boca Juniors: “Non ho più nulla da dare. Tutto sul mio futuro”

Carlos Tevez annuncia il suo addio al Boca Juniors: le dichiarazioni rilasciate dall'esperto attaccante argentino

"Non sono più nelle condizioni psicofisiche per dare al Boca ciò che si merita. È una decisione che mi spezza il cuore, ma che sento di dover prendere nel rispetto di questa maglia e dei suoi tifosi. Il futuro? Non so, ci penserò più avanti. Pensavo che questo momento non sarebbe mai arrivato, invece eccomi qua. Lascio il Boca, ma non è un addio, perché questo club è la mia vita e lo resterà", ha proseguito.

"Negli ultimi due mesi ho notato che non sono più lo stesso. Ci ho riflettuto, ne ho parlato con la mia famiglia e ho preso la decisione che ritengo più giusta per tutti. Voglio essere un padre, dedicarmi alla mia famiglia. Ci sarà tempo per pensare a cosa fare. Può essere che fra tre mesi mi venga nuovamente voglia di giocare e tornerò a indossare gli scarpini. Ma sicuramente non sarà al Boca, perché ho un’età in cui non posso più garantire quel livello necessario per giocare in questo club così importante", ha concluso.