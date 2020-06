Tedesco: “Esperienza al Valletta conclusa, svelo perché. Ringrazio tifosi e club”

Giovanni Tedesco ai saluti.

Il rapporto tra il tecnico palermitano ed il Valletta è giunto ai titoli di coda a seguito di una stagione mai conclusa a causa della sospensione definitiva del campionato maltese dettata dall’emergenza Coronavirus. Ad annunciare la separazione l’ex centrocampista, attraverso un post sui social.

“Oggi si conclude la mia esperienza con il Valletta FC. Ci tengo a ringraziare il presidente Sciriha per avermi dato questa possibilità. Le ragioni di questa scelta sono di origine tecnica, il mio progetto tecnico e quello del club non coincidono, così semplicemente ritengo onesto, nei confronti dei tifosi, fare un passo indietro. Non ci sono altre ragioni e questo ci tengo a sottolinearlo. Ringrazio i tifosi che in questi mesi mi hanno mostrato l’importanza e la grandezza di questo club“, ha scritto Tedesco.

L’allenatore ex Palermo ha guidato negli ultimi anni quattro squadre maltesi. Dal Floriana al Birkirkara fino alle esperienze con l’Hamrun Spartans e lo Gzira United, club con cui celebrò l’esordio alla guida della prima squadra in occasione del turno preliminare di Europa League nel quale riuscì a condurre i suoi uomini ad un inaspettato passaggio del turno. A febbraio di quest’anno, poi, l’inizio della sventurata parentesi col Valletta. Soltanto qualche mese fa, ai microfoni della redazione di Mediagol.it, Tedesco aveva ammesso di covare l’ambizione di cogliere la meritata opportunità di un ritorno professionale in Italia nel prossimo futuro.

Giovanni Tedesco-Mediagol: “Calcio maltese è molto cresciuto. Valletta top club ma ho dato tutto qui, voglio giocarmi le mie carte in Italia”