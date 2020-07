Svizzera, Super League nei guai: Kryeziu positivo al Covid, Zurigo in quarantena

La Super League svizzera sta vivendo un momento difficile.

Nelle ultime ore è stata ufficializzata la positività al Covid-19 per il calciatore dello Zurigo, Mirlind Kryeziu. Il difensore elvetico mostra sintomi lievi e ormai da qualche giorno si trova presso la propria abitazione per il consueto isolamento obbligatorio. Nel frattempo le autorità cantonali zurighesi hanno deciso per una quarantena di 10 giorni che l’intera squadra dovrà rispettare. Intanto la Lega svizzera ha chiaramente posticipato i prossimi due incontri dello Zurigo che questo pomeriggio avrebbe dovuto affrontare il Sion e martedì prossimo invece il Basilea.

Intanto il presidente del Sion, Christian Constantin, dice la sua attraverso le colonne del Blick.

“Il campionato deve chiudere immediatamente!. Abbiamo inserito la Coppa Svizzera ad agosto perché a livello medico non si poteva giocare ogni 2 giorni. Quindi come faremo a recuperare le partite? Tanto più che per l’UEFA i campionati devono chiudersi entro il 3 agosto… e il 5 il Basilea gioca pure in Europa League!”.