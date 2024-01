Napoli-Inter, le probabili formazioni: Politano contro Lautaro per la Supercoppa

Il Napoli difficilmente riuscirà a conquistare un trofeo diverso da quello della Supercoppa italiana in questa stagione. La squadra di Walter Mazzarri dovrà riporre tutte le energie su questa competizione per sollevare un trofeo importante che potrebbe tenere ancora vivo il "ciclo" azzurro dopo lo scudetto della passata stagione. Dopo il tris rifilato alla Fiorentina in cui si è messo in mostra Zerbin, vicinissimo al Monza, gli azzurri preparano il tridente composto da Politano, Simeone e Kvaratskhelia. A centrocampo Cajuste favorito su Zielinski, con il polacco decisamente in calo nelle ultime uscite, probabilmente complici le voci di calciomercato che lo vedono vicino proprio all'Inter.

L'Inter parte con il favore del pronostico in questa finale. Superato agilmente l'ostacolo Lazio con un netto 3-0, la formazione di Simone Inzaghi brama per il terzo anno consecutivo la Supercoppa italiana. In difesa dubbio Bastoni, con de Vrij pronto a partire dall'inizio in caso di forfait dell'ex Atalanta. Spazio dunque ai titolarissimi, con il centrocampo ormai consolidato composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, senza dimenticare un Frattesi pronto a subentrare ed a lasciare il segno come contro i biancocelesti in semifinale. In avanti prende posto la coppia più prolifica in Italia, composta da Lautaro Martinez e Thuram. I nerazzurri, contemporaneamente alla spedizione in Arabia, sono stati sorpassati in Serie A dalla Juventus e di conseguenza non hanno intenzione di tornare a casa a mani vuote.