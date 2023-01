Milan-Inter, finale di Supercoppa italiana a Riyad: le probabili formazioni

Il match è in programma al King Fahd International Stadium di Riyad

E' tutto pronto per la finale di Supercoppaitaliana tra Milan e Inter, match in programma alle ore 20:00 italiane al King Fahd International Stadium di Riyad (Arabia Saudita). Il trofeo verrà consegnato al termine della partita che vedrà di fronte chi ha trionfato la scorsa stagione in Serie A, il Milan, e chi invece ha vinto la Coppa Italia, l’Inter. In caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari si proseguirà con i supplementari ed eventualmente con i calci di rigore.

Le due compagini arrivano al derby della Madonnina in maniera differente. Un periodo tutt'altro che positivo per gli uomini di Stefano Pioli, che nel 2023 hanno vinto soltanto una gara contro la Salernitana; poi due pareggi in campionato contro Roma e Lecce ed una sconfitta in Coppa Italia contro il Torino. Tre successi per la squadra di Simone Inzaghi contro Napoli, Parma (Coppa Italia) ed Hellas Verona. Ed un pareggio per 2-2 contro il Monza.

Inoltre, non è la prima volta che Inter e Milan si affrontano in Supercoppa: il precedente risale al 2011, quando le due formazioni si sfidarono a Pechino. A vincere fu il Milan, allora guidato dal tecnico Massimiliano Allegri, che si impose per 2-1 grazie alle reti messe a segno da Ibrahimovic e Boateng; per i nerazzurri a segno Sneijder.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Rossoneri in campo con il consueto 4-2-3-1. Tornano a disposizione di Pioli sia Sandro Tonali, sia Ante Rebic. Davanti a Tatarusanu, Kjaer e Tomori comporranno il tandem di centrali difensivi; Calabria e Theo Hernandez agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, Bennacer e Tonali interni in zona nevralgica, mentre Saelemaekers e Leao saranno gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Brahim Diaz il perno centrale. In avanti, Giroud.

Inzaghi, invece, dovrebbe confermare il classico 3-5-2. Trai i pali ci sarà Onana, mentre Skriniar, Acerbi e Bastoni dovrebbero comporre la linea difensiva. Darmian e Dimarco agiranno da esterni alti; Calhanoglu schermo e playmaker davanti la retroguardia, con Barella e Mkhitaryan intermedi di una linea mediana a tre. In avanti, spazio alla coppia Dzeko-Lautaro Martinez.

Ecco le probabili formazioni del match fra Milan e Inter:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

La finale di Supercoppa italiana sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Canale 5 ed in streaming su Mediaset Infinity.