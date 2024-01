Inter-Lazio, Sarri: “Differenza tra noi e loro. Tanti demeriti, siamo in ritardo”

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha rilasciato dichiarazioni al termine della sfida contro l'Inter di Inzaghi

Termina la seconda semifinale della SupercoppaItaliana tra Inter e Lazio. 3-0 il risultato finale. Al termine della sfida ha rilasciato dichiarazioni Maurizio Sarri. Ecco le parole:

PARTITA – "La possibilità di passare è durata 3-4 minuti. La differenza tra noi e loro esiste quindi i meriti vanno dati. Però la differenza non è quella che si è vista stasera, abbiamo tanti demeriti. Noi soffriamo di alti e bassi, è una cosa atavica. Mi da fastidio come abbiamo perso, poi con loro puoi perdere. Centrocampo tra i più forti in Europa ma noi li abbiamo agevolati. I demeriti, ripeto, sono evidenti"

LOTITO – "Lotito non era arrabbiato, era deluso come me. Abbiamo fatto una brutta figura davanti ad una vasta platea televisiva. La pensa come me, si può perdere ma non così"

SQUADRA IMPAURITA – "Ho avuto la sensazione che fossimo in ritardo in tutte le zone del campo. Ho visto una squadra sinceramente impaurita soprattutto all’inizio. Paura ad uscire da dietro, passaggi sbagliati. Molli nella fase difensiva, apatici davanti. Abbiamo coperto poco la costruzione dei loro difensori. Questi mancati scivolamenti ci ha messo in una difficoltà atroce. O siamo impauriti o molli mentalmente"

INSEGNAMENTO – "In tutte le esperienze negative ci sono degli insegnamenti, l’ho già detto alla squadra. Siamo nettamente inferiori all’Inter, dobbiamo essere perfetti tatticamente e di motivazione per competere con queste squadre. L’insegnamento c’è ed è grosso e va portato avanti"

