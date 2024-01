Inter-Lazio, probabili formazioni: dubbio Immobile, Inzaghi con Thuram-Lautaro

La sfida tra Inter e Lazio chiude le Final Four della Supercoppa Italiana a Riad: le possibili scelte dei due allenatori.

E' tutto pronto per la sfida che chiuderà le semifinali della Supercoppa italiana. Alle ore 20:00 italiane, all'Awwal Park Stadium di Riad, in Arabia Saudita, l'Inter affronterà la Lazio di Maurizio Sarri. Chi staccherà il pass per la finale sfiderà il prossimo lunedì il Napoli di Walter Mazzarri che, nella serata di ieri, ha battuto per 3-0 la Fiorentina grazie alle reti messe a segno da Giovanni Simeone e Alessio Zerbin (doppietta). Un nuovo format per assegnare il titolo. Le partecipanti, infatti, sono la squadra campione d'Italia, la vincitrice della Coppa Italia, la seconda classificata in Serie A e la finalista della Coppa Italia.

Chi arriva al match in un ottimo stato di forma sono i biancocelesti, reduci da cinque vittorie di fila tra campionato e Coppa Italia conquistati proprio dopo la sconfitta contro l'Inter dello scorso 17 dicembre per 2-0. La sfida, tuttavia, non sarà tra le più semplici. La Lazio, infatti, dovrà superare l'ostacolo Simone Inzaghi, che questa coppa l'ha già vinta quattro volte: due con l'Inter e due proprio con la Lazio. In campionato, sono trentatré i punti messi in cassaforte dalla compagine laziale, che occupa attualmente il sesto posto in classifica. Uno score frutto di dieci vittorie, tre pareggi e sette ko, con ventiquattro gol all'attivo e venti reti subite. In vetta alla classifica di Serie A c'è, invece, l'Inter a quota cinquantuno punti, che lo scorso weekend ha rifilato ben cinque gol al Monza. Uno score frutto di sedici successi, tre pareggi ed appena un ko; quarantanove le reti siglate in venti partite, appena dieci i gol incassati.

Intanto, contro Laurato Martinez e compagni, Sarri non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salterà la gara, nel dettaglio, Valentin Castellanos, mentre restano da valutare le condizioni di Nicolò Rovella. L'ex Genoa rischia di saltare la sfida a causa di una botta al piede rimediata durante il torello nella rifinitura, ma potrebbe stringere i denti. Sarri, inoltre, non dovrebbe rischiare Luis Alberto. E in avanti, oltre a Immobile, anche Zaccagni non è al top della condizione ma dovrebbe farcela. Mentre Inzaghi dovrà fare a meno del solo Juan Cuadrado. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-5-2 e sul 4-3-3.

LE PROBABILI FORMAZIONI — INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan/Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Isaksen/Immobile, Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.

DOVE VEDERE INTER-LAZIO IN TV — La semifinale della Supercoppa Italiana sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5. Si potrà assistere alla seconda partita della Final Four di Supercoppa, dunque, senza sottoscrivere abbonamenti. Inoltre, la diretta streaming sarà usufruibile accedendo a Mediaset Infinity o collegandosi al sito di Sportmediaset.

