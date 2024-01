Inter-Lazio, Inzaghi: “Fatta ottima partita. Unico neo il risultato del primo tempo”

"I ragazzi sono stati molto bravi. Abbiamo fatto un’ottima partita, approcciando subito molto bene. Abbiamo fatto una grande gara raggiungendo la finale che volevamo, ora dobbiamo recuperare energie in questi due giorni e mezzo perché col Napoli sarà molto difficile come finale”.

FINALE INEDITA - “Non avevamo mai fatto una finale in due partite, ci adegueremo e cercheremo di preparare la gara col Napoli nel migliore dei modi. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, mi sono divertito a guardarli”.

BISOGNA CONCRETIZZARE - “L’analisi è giusta. L’1-0 del primo tempo era stretto per quanto si era visto in campo, ma alla fine abbiamo vinto 3-0 prendendo pali e traverse. L’unico neo è stato quello del risultato del primo tempo”.

DIMARCO - “Federico è stato bravissimo, ma quando fai una partita del genere contro un avversario come la Lazio è riduttivo pensare solo a lui. Penso a tutta la rosa, a chi è entrato perché ha fatto benissimo. Siamo stati bravissimi, lunedì va fatto l’ultimo passo”.

MIGLIORIE - “È un po’ limitativo parlare di stasera, dal 13 luglio stiamo facendo ottime partite. Stiamo avendo un grandissimo percorso che dobbiamo migliorare cercando di capire dove fare meglio in partite come questa contro una squadra organizzata. Abbiamo mosso bene la palla, forzando al momento giusto; sono soddisfatto da questa partita strepitosa ma sicuramente ci saranno cose dove avremmo potuto fare meglio e lo vedrò quando la rivedrò in albergo”.