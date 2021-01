Supercoppa di Spagna, disfatta Real Madrid: i blancos sconfitti dall’Athletic Bilbao, niente ‘Clasico’ in finale

Il Real Madrid esce sconfitto dalla semifinale di Supercoppa Spagnola.

La squadra guidata da Zinedine Zidane ha subito una pesante sconfitta contro l’Athletic Bilbao, con un parziale complessivo di 1-2. I blancos sono stati completamente eclissati dalla franchigia basca, che grazie alla doppietta di Raul Garcia è riuscita a conquistarsi il pass per accedere alla finale. Brutta disfatta per i padroni di casa, ai quali non è bastata la rete di Benzemà che – a circa quindici minuti dal novantesimo – ha accorciato le distanze e dato un minimo di speranza alla formazione madrilena. Niente da fare, tuttavia, per Sergio Ramos e compagni, costretti a guardare da casa un possibile trionfo del Barcellona che conquisterebbe il primo trofeo dell’era Koeman. Grande soddisfazione, infine, per la squadra di Marcelino, con il tecnico che – nonostante sia arrivato da poche settimane – ha già instaurato una chiara identità tattica all’interno del suo spogliatoio.

