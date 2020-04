Stoichkov su Maradona: “Diego si è perso, ma gli vorrò per sempre bene. Mi tengo i bei ricordi”

Hristo Stoichkov e il rapporto con Diego Armando Maradona.

L’ex attaccante bulgaro di Barcellona e Parma, nel corso di un’intervista radiofonica rilasciata a Planeta 947, ha parlato della sua amicizia con il ‘Pibe de Oro’ che ha criticato per la sua vita extra-calcio.

“Con Maradona ho perso un grande amico, si è perso. Oltre alle cose extra sportive, ho affetto per lui. Con Diego c’è una grande amicizia, conservo i ricordi e le foto di quando sono andato a casa sua a Siviglia o per il suo tributo a Buenos Aires.È meglio conservare la memoria di Diego come calciatore. Non voglio criticare le cose che non mi competono, lo amerò sempre ma non come prima. Il mio Barcellona? Cruyff ha inventato una posizione molto complicata nel calcio moderno. Avevamo giocatori che potevano cavarsela con la palla come Alexanco o Koeman, il nostro tipo di gioco era fluido”.