Southampton-Newcastle, probabili formazioni: Howe con il tridente, Djenepo dal 1′

Archiviati i quarti di finale, la EFL Cup, è pronta a tornare nuovamente in campo martedì 24 gennaio. Alle 21:00, al St. Mary’s Stadium, andrà in scena il match tra Southampton-Newcastle, reduci rispettivamente dai successi contro Manchester City e Leicester: entrambe eliminate dalla competizione. L’incontro tra le due compagini di Premier League rappresenta l’andata delle semifinali della EFL Cup.

Le due formazioni proveranno ad assicurarsi un pezzetto della finale di Wembley, conquistando l'accesso al prossimo turno. I bianconeri allenati da Eddie Howe, considerati tra le sorprese della Premier League 2022-23, occupano attualmente il 3° posto Situazione sicuramente più complicata per la compagine di Nathan Jones, in piena zona retrocessione e ultima in classifica.