Sion, club nel caos: bruciata maglia di Balotelli, Celestini allontanato. I dettagli

Bufera in casa Sion . Dopo la pesante sconfitta interna rimediata sabato contro il San Gallo per 0-4, quarto ko nelle ultime sei uscite stagionali, la formazione svizzera vive un momento assolutamente complicato. In virtù dei deludenti risultati la tifoseria della squadra biancorossoa ha iniziato a contestare anche Mario Balotelli , calciatore più rappresentativo del club.

Al termine della gara sugli spalti è stata bruciata una maglia numero 45, il numero dell'ex attaccante di Inter, Milan e Manchester City, tra le altre, mentre i tifosi delusi intonavano il coro: "Suda la maglia o vai via". Intanto la società, per dare una scossa al momento buio della squadra, ha sospeso a tempo - una settimana - il tecnico Fabio Celestini. Per la sfida di Coppa di Svizzera contro il Lugano, in programma mercoledì 1 marzo alle 20:15, in panchina siederà il presidente Christian Constantin. Dopo 22 giornate di campionato il Sion è ultimo a pari punti col Winterthur, con la Super League che prevede soltanto una retrocessione. Apporto fin qui deludente per Mario Balotelli, in campo solamente in 12 occasioni con 5 gol all'attivo e che non segna su azione da metà ottobre scorso.