Shaktar Donetsk, De Zerbi ai saluti: l’ex Palermo rescinde il contratto con il club

Si chiude dopo una sola e sfortunata stagione la carriera di Roberto De Zerbi allo Shaktar Donetsk . Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il tecnico ex Palermo e Sassuolo ha rescisso il suo contratto con il club ucraino, libero adesso di accasarsi altrove.

Approdato in Ucraina dopo i tre anni al Sassuolo, ottiene con il club di Kiev una Supercoppa e la qualificazione in Champions League. A causa poi dell'invasione russa in Ucraina nel febbraio 2022, due mesi più tardi il campionato viene sospeso anzitempo.