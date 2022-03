Shakhtar Donetsk, la moglie di Neres: “Ajax? Finge di preoccuparsi di noi. Vergogna!”

Ritrovatosi da gennaio in Ucraina, l'attaccante dello Shakhtar Donetsk David Neres avrebbe chiesto aiuto invano alla sua ex squadra Ajax

David Neres , ex calciatore dell' Ajax dal 2017 al 2022, è approdato allo Shakhtar Donetsk nel calciomercato di gennaio finendo dunque inevitabilmente nel Paese attaccato dall'invasione russa. L'esterno d'attacco brasiliano, insieme alla moglie, avrebbe chiesto il supporto del club olandese. Il tecnico dei "lancieri" avrebbe dichiarato in conferenza di essere consapevole dell'ambiente in cui Neres si è ritrovato e di contattarlo spesso per conoscere meglio la sua situazione.

"Questa è una str*****a! L'Ajax non voleva nemmeno saperne di David, non gli hanno mai chiesto se stesse bene. Abbiamo chiesto loro aiuto e ci hanno detto che non avevano nulla a che fare con questo. Ecco come l'Ajax si preoccupa dei suoi ex calciatori e dire che David giocava per loro fino a qualche settimana fa. Vergognatevi tutti".