Serie A, l’analisi di Cannavaro: “Sarri tecnico di livello, il Milan ha sbagliato con Gattuso. Messi? Lo vedrei in Italia”

Fabio Cannavaro analizza la stagione di Serie A.

L’ex capitano della Nazionale azzurra campione del mondo nel 2006 e attuale tecnico dei cinesi del Guangzhou Evergrande, ai microfoni della redazione di Sportmediaset, si è soffermato sull’andamento del campionato italiano.

“Mi piace molto Bernardeschi, mi piacciono Insigne e Immobile, fare un nome è difficile. Sarri? Penso che sia un allenatore di grandissimo livello, sicuramente sta faticando più del previsto a trasmettere le sue idee alla squadra e questo magari sta condizionando un po’ il gioco, però le qualità non si discutono. Gattuso? Il Milan ha sbagliato, purtroppo non l’hanno capito. Rino è preparato, ti dà fiducia, fa giocare bene e quindi merita la fiducia del Napoli. Balotelli e la Nazionale? Sicuramente Mancini ci pensa, perché lui ha grandi qualità e può essere importante per una Nazionale che sta facendo benissimo grazie al lavoro del ct. Messi in Italia? Sì, mi piacerebbe. Sarei curioso di vederlo in un campionato diverso”.

