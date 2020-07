Serie A, 31a giornata: il Napoli scavalca la Roma e mette nei guai il Genoa, 0-0 tra Fiorentina e Cagliari

31a giornata di Serie A.

Alle ore 19,30 si sono disputate due gare valide per il turno odierno: Genoa–Napoli (1-2) e Fiorentina–Cagliari (0-0). Continua la marcia trionfale dei partenopei che grazie alle reti di Mertens e Lozano mettono nei guai i liguri che al momento sono al terzultimo posto in classifica. Momento più che positivo per gli uomini guidati da Rino Gattuso che hanno scavalcato la Roma e si sono dunque piazzati al quinto posto. Nella sfida del “Franchi” non si fanno male i viola e i rossoblu che non riescono a sbloccare la gara, un punto a testa per due squadre che possono chiedere ancora poco a questa stagione.