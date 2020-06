Serbia, allarme dopo i tamponi: positivi 5 giocatori della Stella Rossa di Belgrado

Dalla gioia alla paura.

Settimana particolare per la Stella Rossa di Belgrado che, dopo essersi aggiudicato il titolo di Campione di Serbia – per la 31esima vita nella sua storia, si ritrova a fare i conti con una nuova gatta da pelare. Proprio in queste ore, il club serbo, ha riscontrato 5 casi di positività al Coronavirus tra i propri tesserati.

Ad annunciarlo è stata la stessa società che, attraverso un comunicato diramato tramite i propri canali ufficiali, ha diffuso i nomi dei 5 giocatori in questione. Si tratta di Marko Gobeljić, Njegoš Petrović, Dušan Jovančić, Marko Konatar e Branko Jovičić. I giocatori, come da prassi, stanno già osservando il consueto periodo di isolamento e sono in costante contatto con lo staff medico della Stella Rossa. Nuovi tamponi saranno sottoposti a tutta la squadra prima dell’inizio del ritiro per la prossima stagione, con i 5 giocatori positivi pronti a rientrare in gruppo una volta completamente guariti dal Coronavirus.