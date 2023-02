Scozia: maglia celebrativa ufficiale per i 150 anni di storia

La più antica nazionale di calcio al mondo, insieme a quella inglese, celebra il suo 150° anniversario con una nuova maglia dal sapore retrò. La prima partita di calcio mai riconosciuta in Scozia, infatti, ebbe luogo nel novembre 1872 quando 11 giocatori del Queens Park affrontarono l'Inghilterra in un match terminato 0-0 al campo da cricket Hamilton Crescent a Partick.

Quella partita verrà celebrata martedì 12 settembre all'Hampden quando, Scozia e Inghilterra torneranno ad affrontarsi 150 anni dopo , così come annunciato nei mesi scorsi dalla SFA. Gli scozzesi, per l'occasione, indosseranno un'elegante divisa retrò che verrà riproposta anche nel doppio incontro valido per la qualificazione europea della prossima stagione con Cipro e Spagna.

La nuova maglia Scotland 150th Anniversary, realizzata da Adidas, ha un design elegante in blu scuro con rifiniture bianche sul colletto e sui polsini, questi ultimi arricchiti da sottili strisce dello stesso colore del fondo della casacca; solo il leone al centro dello stemma è in oro. Dello stesso colore della maglia anche lo stemma Adidas, maggiormente visibile poiché in rilievo. Il nuovo kit per il 150° anniversario della Scozia uscirà, con ogni probabilità, alla fine di questo mese o a marzo.